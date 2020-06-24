534 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

كشفت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان عن تسجيل 534 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة قدرها 2.9% في حجم الإصابات الجديدة بالمقارنة مع آخر الإحصائيات.
وذكرت السلطات -في بيان نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية على موقعها الإلكتروني،اليوم الأربعاء، أن الحالات الجديدة شملت 77 حالة في العاصمة نور سلطان، و25 حالة في منطقة شمال كازاخستان، و47 في منطقة شرق كازاخستان، و34 في منطقة تركستان.
وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض زادبمقدار 356 في آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى11 ألفا و514 حالة، أما عن الوفيات، فقد زادت هي الأخرى بمقدار 7 مصابين ليبلغ إجماليها في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا إلى 134 حالة.
وفي عموم كازاخستان، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي الوباء إلى 18 ألفا و765 حالة.
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