أوكرانيا تُسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

سجلت أوكرانيا 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يومي تسجله البلاد منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 16 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس فيما تعافى 453 حالة.
ووفقًا لبيانات نظام مراقبة انتشار الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 39 ألفًا و14 حالة وبلغت حالات الوفيات ألف و51 وفاة، وارتفع عدد المتعافين إلى 17 ألفًا و409 أشخاص.
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