كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وثيقة تفضح الإرهابي الليبي محمد عماري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضحت وثيقة صادرة عن جهاز الأمن البريطاني، الإرهابي الليبي محمد عماري، التي تدعمه ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، لتنفيذ العمليات الإرهابية في أوروبا.

وبحسب الوثيقة، وجهت إلى السلطات الليبية عام 2008 أن برلين لديها معلومات تشير إلى استمرار ميول حركة (التجمع الإسلامي) للعنف بغية استبدال نظام الحكم في ليبيا وإقامة دولة دينية.

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وأوضحت الوثيقة، أن عددا من عناصر التنظيم ويبلغ نحو 450 شخصا، منهم بين 300 إلى 400 شخص يتواجدون في بنغازي (شرق) كما صنفت 22 اسما منهم في بريطانيا على أنهم أنشط عناصره، وكان من بينهم محمد العماري.

وأدى "عماري" (وهو أحد تلامذة الإخواني الهارب من مصر يوسف القرضاوي) دورا بارزا في تمويل الجماعات الإرهابية التي حملت السلاح ضد القذافي، ما أدى للإطاحة به في 2011.