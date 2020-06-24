كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل جندي تركي في إطلاق نيران من جانب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، في بيان إنه قتل جنديا تركيا وأصيب اثنان آخران في جنوب شرق تركيا عندما تعرضا لإطلاق نار من الجانب الإيراني من الحدود، ولم تذكر من أطلق النار على جنودها، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن الجنود كانوا يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسكوفا الحدودية في مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية في تركيا.

يذكر ان تركيا تقاتل ضد حزب العمال الكردستاني المتشدد على طول حدودها مع سوريا والعراق منذ عدة عقود.

