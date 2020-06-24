كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تؤكد استمرار خطر كورونا على الرغم من انخفاض عدد الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء، على أن الفيروس التاجي لا يزال يمثل خطرا بعد أن أعادت ولاية شمال الراين - وستفاليا في ألمانيا الغربية يوم الثلاثاء إغلاق بلديتين بعد تفشي المرض في مصنع لتعبئة اللحوم، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أصبحت غويترسلوه ومدينة وارندورف المجاورة أول مناطق في ألمانيا تتراجع تحت إجراءات الإغلاق التي تم رفعها تدريجيًا منذ نهاية أبريل.

وقال سبان للاذاعة الألمانية ARD "نحن نرى أنه إذا جعلنا الأمر سهلًا جدًا على هذا الفيروس، فإنه ينتشر بسرعة كبيرة جدًا مرة أخرى - نحن لا نرى ذلك فقط في غويترسلوه - لقد رأينا ذلك أيضًا في غوتينغن وليير وبيرمان "

وأضاف "لهذا السبب من المهم أن نوضح أنه على الرغم من أن الأرقام كانت منخفضة على مدى أسابيع عديدة، إلا أن هذا الفيروس لا يزال موجودًا".

