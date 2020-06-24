"ذا كومي رول": مسلسل جديد يعرض الصدامات بين ترامب ومدير التحقيقات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تذيع قناة "شوتايم" مسلسلا تلفزيونيا باسم "ذا كومي رول" يعرض الصدامات بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق، جيمس كومي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، قبل توجه الأميركيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان الموعد المبدئي بداية الأسبوع الماضي لعرض المسلسل القصير "ذا كومي رول" الذي يوصف بأنه "رواية من وراء الستار للأحداث المضطربة تاريخيا التي تحيط بانتخابات الرئاسة عام 2016 وما أعقبها"، هو أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويسعى ترامب للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن متحدثا باسم قناة "شوتايم" الفضائية قال أمس الثلاثاء أنه "سنعلن عدة تغييرات لجدول برامجنا ومسلسل ‘ذا كومي رول‘ سيعرض قبل الانتخابات على الأرجح".

ولم تقدم قناة "شوتايم"، وهي إحدى وحدات مجموعة "فياكوم سي.بي.إس" الإعلامية، سببا للتغيير لكنه جاء في أعقاب بيان صادر عن كومي وحديث معد البرنامج عن شعوره بخيبة الأمل.

Advertisements

وقال كومي في بيان لصحيفة نيويورك تايمز إنه "لا أتفهم لماذا تؤخر ‘سي.بي.إس‘ مسلسلا عن أحداث جارية مهمة، وأتمنى أن تتاح للشعب الأميركي الفرصة لمشاهدته قريبا".

وأدت إقالة ترامب لكومي عام 2017 إلى تحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات استمر 22 شهرا وأجراه المحقق الخاص روبرت مولر. ووثق مولر العديد من الاتصالات بين شخصيات في حملة ترامب الانتخابية وموسكو لكنه لم يتوصل إلى أدلة كافية على وجود تآمر جنائي.

وقالت "شوتايم" إن المسلسل التلفزيوني المكون من جزأين ومن بطولة جيف دانيالز الذي يجسد شخصية كومي والممثل الأيرلندي برندان جليسون في دور ترامب يستند إلى كتاب كومي الأفضل مبيعا "إيه هاير لوياليتي" أي "ولاء أسمى" إلى جانب مقابلات أخرى استمرت لأكثر من عام.

واعتذر بيلي راي معد البرنامج ومخرجه لفريق العمل عن توقيت عرض المسلسل في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "ديدلاين" الإلكتروني في هوليوود في وقت سابق، أمس الثلاثاء.

وقال بيلي في رسالته إنه "كنا نتمنى جميعا عرض هذه القصة أمام الشعب الأميركي قبل شهور من الانتخابات القادمة".