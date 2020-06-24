كورونا بالضفة: إصابات جديدة والتحذير من بؤر غير مكتشفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة سلفيت، فيما قررت الحكومة رسميا وقف جميع الاحتفالات والأعراس في جميع المحافظات، بينما حذرت من إمكانية وجود بؤر غير مكتشفة.

ومع تواصل الارتفاع بالإصابات بالفيروس خاصة في محافظة الخليل، أفادت دائرة الطب الوقائي بالضفة أنها لا نستبعد وجود بؤر غير مكتشفة في محافظات أخرى.

إلى ذلك، أعلن محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل صباح اليوم الأربعاء، عن ظهور ثلاث حالات بفيروس كورونا ممن خالطوا العريس عميد الخفش في مردة وهم من نفس القرية.

وقرر المحافظ كميل إغلاق قرية مردة بشكل كامل حتى أشعار آخر، مشددا على ضرورة التزام جميع المخالطين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما تحت طائلة المسؤولية.

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وأمس الثلاثاء، أعلنت وزيرة الصحة عن تسجيل 179 إصابة بالفيروس غالبيتها في محافظة الخليل، علما أنه سجلت إصابات متفرقة في محافظات نابلس، ورام الله وطولكرم

وترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية بتسجيل الإصابات الجديدة إلى 1378، وحصيلة الإصابات النشطة ترتفع إلى 757، وحصيلة حالات التعافي ترتفع إلى 616، بينما بلغت حصيلة حالات الوفاة 5 حالات.

وتم سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات وستصدر نتائجها خلال الساعات القادمة.