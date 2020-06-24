شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأربعاء 24 يونيو 2020 جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأوضحت المصادر أن التحالف شن 19 غارة منذ فجر اليوم. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.

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