شكرا لقرائتكم خبر عن 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 191 ألفا و449 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8914 حالة، بزيادة 19 حالة وفاة مقارنة بأمس الثلاثاء.