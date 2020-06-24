مقتل 10 من الأمن بهجوم لطالبان غربي أفغانستان

قتل 10 أفراد من قوات الأمن في هجوم لحركة طالبان بإقليم بادغيس غربي أفغانستان، بحسب ما أعلنته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية اليوم الأربعاء.



وذكرت القناة نقلا عن النائب البرلماني الأفغاني، ضياء الدين عكزاي، أن الهجوم وقع بمنطقة "بالا مرغاب" بإقليم بادغيس، أثناء خروج رجال الأمن من قاعدتهم لتفقد الأوضاع.

وتابع عكزاي أن القتلى 7 من قوات الكوماندوز و3 من الشرطة الخاصة، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرون.

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وكان العشرات من مسلحي حركة طالبان اقتحموا أمس الثلاثاء، 3 نقاط تفتيش أمنية شمالي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 8 على الأقل وإصابة 7 آخرين من عناصر الأمن.

وتأتي هذه الهجمات قبل محادثات سلام مرتقبة، وفيما تتهم السلطات، حركة طالبان بتكثيف الهجمات على قوات الأمن، يستعد الجانبان لبدء مفاوضات تأخرت كثيرا.

وقال مسؤولون إن الهجمات المتزامنة على نقطة أمنية للجيش ونقطتي تفتيش للشرطة في ولاية قندز في شمال أفغانستان أدت إلى اندلاع معارك استمرت ساعات.