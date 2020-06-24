مقتل جندي تركي على الحدود الإيرانية

الخليج 365الأربعاء 2020/6/24 11:01 ص بتوقيت أبوظبي
قُتل جندي تركي وأصيب آخران، الأربعاء، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الحدودي لإيران.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم، إن جنديا قُتل وأصيب اثنان جنوب شرقي البلاد.
وأوضحت أن الجنود تعرضوا لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود، فيما لم يذكر البيان من المتسبب عن الحادث.
وأشارت الوزارة إلى أنهم كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري جنوب شرق تركيا.
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