حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا " الاربعاء" رطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر ،مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



و بحسب المركز، تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. يوكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم الخميس المقبل طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً ، ويكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً.

و تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. ويكون الموج خفيفا إلى متوسطفي الخليج العربي وفي بحر عمان.

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كما يبشهد يوم الجمعة المقبل طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية ،ويكون صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

و الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج متوسطا وقد يضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما يوم السبت فيسود ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة غرباً ،ويكزن الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. ويكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يشهد يوم الأحد المقبل طقسا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة غرباً ،ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س..و يكون الموج خفيفا إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان