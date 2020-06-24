صحيفة: تركيا تتحدى المجتمع الدولي في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة الخليج وتحت عنوان " قرار عربي في وقته" ان مجلس الجامعة العربية الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية عبر الاتصال المرئي بشان ليبيا امس شدد في قراراته على «رفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها ونوعها، التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين والإرهابيين الأجانب إلى ليبيا»، كما ندد «بانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة».



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واضافت ان التأكيد على وقف الصراع العسكري، واعتبار التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب، يدل على أن العرب دعاة تسوية وسلام وحوار، ويحرصون على أمن واستقرار المنطقة، فيما يعلن الجانب التركي إصراره على المواجهة، ويركب رأسه في تحدي المجتمع الدولي، وانتهاك القرارات الدولية، مكرراً مزاعم وأباطيل عن حقوق تاريخية.

وخلصت الى ان ما صدر من قرارات بشأن أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات العام 2015، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، تفتح الباب أمام الحل السياسي، بما يحمي ليبيا وشعبها وثرواتها وسيادتها، ويبعد عنها شبح الإرهاب والتدخل الخارجي.