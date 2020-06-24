شروط وضوابط فتح المساجد وعقوبة المخالفين

تبدأ بيوت الرحمن في فتح أبوابها أمام المصلين فجر يوم السبت المقبل، بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

عدم فتح دورات المياه نهائيًّا.

عدم فتح دور المناسبات.

عدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

عدم فتح مصليات السيدات .

عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات.

عدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، والإقامة عقب الأذان مباشرة.

غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات إلا في حالة الضرورة القصوى.

ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.

اصطحاب سجادة صلاة شخصية.

وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.

متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

الفتح فى المرحلة الأولى للمساجد التى بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة.

فى حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.