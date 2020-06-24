بحرقة حكت امرأة في عقدها الثامن، وتدعى مينة، قصة صادمة لمعاناتها مع ابنها، الذي تخلى عنها، ويحاول طردها من المنزل، الذي يأوييها في بني ملال.
وحكت مينة بحزن عميق لـ”اليوم 24″ مرارة الفقر، وتدهور حالتها الصحية، ومعاناتها، بسبب ابنها، الذي قطع عليها الماء والكهرباء، محاولا طردها من المنزل، الذي تعيشه فيه.
وتطلب مينة من المحسنين، وكل من يرغب في مساعدتها، بتوفير لها أساسيات الحياة، خصوصا أنها تتكفل بابن آخر يعاني خللا عقليا.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صادمة.. أم تشتكي من جور الزمان عليها وظلم ابنها: ولدي قطع علي الما والضو وبغا يجري عليا من الدار- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.