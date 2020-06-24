إصابة خطيرة لامرأة في جريمة طعن بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت امرأة (44 عاما) بجراح خطيرة في جريمة طعن ارتكبت في مدينة طمرة، صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد مركز الزهراوي الطبي أن "امرأة أصيبت، صباح اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة بعد تعرضها للطعن في مدينة طمرة، وتم نقلها بوضع غير مستقر إلى مستشفى ‘رمبام’ للعلاج".
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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