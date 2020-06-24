قوات الهدم بحماية الشرطة قرب قرى الزرنوق وبير الحمام والرويس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات وآليات الهدم بحماية الشرطة، قرى الزرنوق وبيت الحمام والرويس مسلوبات الاعتراف في منطقة النقب، جنوب البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء على لسان الناشط، حسين الرفايعة، أنه "وقعت مواجهات واعتقالات خلال هدم منزل يعود ملكيته لعائلة الرفايعة في بيت الحمام".

وفي سياق ذا صلة، نظمت أول من أمس، الاثنين، مظاهرة غاضبة لأهالي النقب أمام المباني الحكومية في بئر السبع، ضد عمليات الهدم وأوامر الإخلاء والترحيل والاستيلاء على الأراضي وتحريشها، والممارسات العنصرية بحق المواطنين.

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وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.

هذا، وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، وذلك بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في بلدات الطيرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وبلدات عربية أخرى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وغيرها.