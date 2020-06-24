مدرب برشلونة: لست قلقا من ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، عن سعادته بالفوز على أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة 31 من الليغا.

وذكر سيتين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا بحاجة للانتصار، مثل جميع المباريات، وبالتأكيد كلما قل عدد الأخطاء كان ذلك أفضل، وحققنا النقاط الثلاث، وعلينا انتظار ما سيفعله المنافس المباشر".

وأضاف "في الشوط الأول لم نكن نلعب بدقة، وكان من الصعب علينا مواجهة الخصم، وفي الشوط الثاني كنا أكثر هدوء والفريق كان أفضل بكثير، ومنحنا مشاركة أنسو فاتي وريكي بويج ديناميكية، وسهلوا علينا امتلاك الكرة".

وتابع سيتين "لم تكن الأمور سهلة، وحين توجد مساحات قليلة يجب أن تكون رشيقًا ودقيقًا، ونحن نفتقر إلى ذلك منذ عودة النشاط، لكنني أعتقد أننا سنتطور مع زيادة المباريات".

وعن المشاكل البدنية للاعبين، أوضح "نحن نتحكم في ذلك من خلال الأحاسيس التي ينقلها اللاعبون، ولا أعتقد أن بيكيه يُعاني من شيء خطير".

واستكمل مدرب برشلونة "ريال مدريد؟ نحن لسنا قلقين مما يفعله المنافس، ولدينا أشياء يجب تحسينها في طريقة لعبنا، لكننا نسير بشكل جيد".

وأردف "راكيتيتش شارك كبديل بعد البطاقة التي حصل عليها بوسكيتس، وقدم أداء جيدا، وأنا سعيد جدًا بما قدمه وتسجيله هدف المباراة، وأنا أتفهم أنه لديه حافز للمستقبل".

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وزاد سيتين "ريكي بويج سيكون مفيدا جدًا لنا، وحصل أنسو فاتي على دقائق أيضًا وظهر بأداء جيد جدًا، وفي بعض الأحيان يوجد بعض الشكوك حول مشاركة الشباب في مثل هذه المباريات المهمة، لكننا منحنا الثنائي الفرصة، وبهذه الطريقة تفوز بالألقاب".

ونوه "صحيح أن سواريز لا زال يفتقد إلى المنافسة، ونحن على اتصال دائم لمعرفة متى يحتاج إلى التغيير، وقمنا بتغييره لكنه كان بخير، وأعتقد أنه سيكون جيدًا في المباريات المقبلة".

واستكمل مدرب برشلونة "كنت أفضل ألا أفقد بوسكيتس في المباراة المقبلة، لكنه كان يلعب مباراتين على التوالي، ورأينا راكيتيتش يؤدي بشكل جيد في هذا المركز".

واستمر "بوسكيتس كان سيضطر للراحة في وقت ما، لكن إصابة دي يونغ هي العائق، لكن من حيث المبدأ، فكل من كانوا على أرض الملعب ظهروا بأداء جيدًا".

وواصل "اتفاق آرثر ويوفنتوس؟ إذا كان تم ذلك بالفعل سيؤثر بالتأكيد على اللاعب، وأنا أحاول الاستفادة منه إلى أقصى حد، وسنحاول عزل أنفسنا عن هذه المواقف".

واستطرد مدرب برشلونة "لا يمكننا السيطرة عليه وسنتحدث معه حتى يتمكن من التركيز، وأفهم أن موقفه مُعقد، لكن يجب التغلب عليه".

واختتم "ما نطلبه من آرثر أن يلعب أكثر للأمام ويتحرك بين الخطوط ويتعامل مع تلك المواقف، لكن في بعض الأحيان يؤثر ذلك عليه، وهو يعطينا أشياء أخرى ويمنحنا الأمان مع الكرة، ووضعه ليس سهلا، حيث عليه أن يتحرك في أماكن قليلة مُحاطا بلاعبي الخصم".