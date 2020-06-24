زيمر: إغلاق روضات الرواد إثر إصابة معلمة بالكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مديرة روضات الرواد في قرية زيمر، نجاح ياسين، إغلاق كافة روضاتها للأطفال، منذ اليوم الأربعاء ولغاية انتهاء العام الدراسي الجاري، وذلك إثر تأكيد إصابة معلمة في الروضة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وجاء في التفاصيل أن المعلمة المصابة من خارج زيمر، وتعمل كمرافقة لعدد من الأطفال في الروضات، أصيبت من عن طريق ابنها.
وعليه، طالبت إدارة الروضات كل من خالط المعلمة في محيط الروضات، يوم 18 حزيران/ يونيو الماضي، أن يدخل إلى الحجر الصحي فورا، ويجري فحوصات كورونا في أسرع وقت ممكن.
وبهذا، أعلن عن إغلاق الروضات حتى نهاية العام الدراسي، لتدخل كافة معلمات روضات الرواد الحجر الصحي، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة عن تعقيم الروضات وساحاتها كما يتوجب وفقا لتوصيات وزارة الصحة.
ونوهت إدارة الروضات أنه "لا يوجد أي إصابة لدى طاقمنا ولا أطفالنا، ولكن الإغلاق من باب الحرص على سلامة الجميع، والقيام بالإجراءات والاحتياطات حسب توصيات وزارتي الصحة والتربية والتعليم".
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