إصابة 3 من لاعبي باريس سان جيرمان بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن عن تشخيص إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر باريس سان جيرمان، بيانًا رسميًا عبر موقعه، أفاد من خلاله بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أحد أعضاء الطاقم التدريبي.

وأكد البيان أن الفحوصات أثبتت أن الرباعي كان مصابا بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي، وأصبحوا غير ناقلين للعدوى، وبإمكانهم التواجد في التدريبات.

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ولم يكشف نادي العاصمة الفرنسية، عن أسماء اللاعبين أو المدرب، الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

وأوضح باريس أن الفحوصات بدأت الإثنين، ومستمرة حتى اليوم، قبل بدء التدريبات في مجموعات صغيرة يوم غد الخميس، وفقًا للبروتوكول الطبي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيبدأ استعداداته لنهائيي كأس الرابطة وكأس فرنسا أمام ليون وسان إيتيان على الترتيب، بالإضافة لمواجهته في ربع نهائي دوري الأبطال، والتي لم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.