شاهد | إطلاق وابل من النار في الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهول وابلا من الرصاص تجاه منزل في شارع محمود درويش بمدينة الطيبة، صباح اليوم الأربعاء.
وظهر في شريط الفيديو الذي انتشر على صفحات بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جناة يوقفون سيارتهم وسط الشارع، ومن ثم ينزل مقنع من المقعد الخلفي للسيارة بكل أريحية ويطلق الرصاص من سلاح أوتوماتيكي.
وفقا للمعلومات المتوفرة فإن صاحب البيت المستهدف طبيب من الطيبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إطلاق النار فيها على منزله، ولحسن الحظ لم تسجل إصابات بشرية.
هذا، وحضرت الشرطة إلى المكان، وباشرت بجمع الأدلة دون أن تعلن عن خلفية الاعتداء واعتقال مشتبهين، لغاية الآن.
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