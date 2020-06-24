اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم منزلا في بيتونيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشباب، كما اندلعت مواجهات ببعض المناطق أسفرت عن إصابات الشعرات بحالات اختناق، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية بيتونيا.

في محافظة رام الله، هدمت جرافات قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في قرية بيتونيا.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن عبد العزيز الفروخ.

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص الحي فجر اليوم الأربعاء، بعد أن فتحت قوات الاحتلال النار باتجاه عدد من الشبان بالقرب من قرية بيتين قضاء رام الله، قبل أن تعتقل المصاب وشاب آخر.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتواجدين بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، أطلقوا النار تجاه عدد من الشبان، وأصابوا شابا واعتقلوه، قبل أن يعتقلوا شاب آخر، دون معرفة هوية المصاب أو المعتقل.

في بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال المواطن رزق محمد صلاح بإخلاء أرضه في بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن رزق محمد صلاح بإخلاء أرضه الواقعة في منطقة العبسية المحاذية لمستوطنة "اليعازر"، خلال سبعة أيام وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.

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وأشارت إلى أن مساحة الأرض تبلغ دونمين ومزروعة بأشجار الزيتون، وكانت قوات الاحتلال جرفتها عام 2006، وردمت بئر مياه فيها، إلا أن صاحبها استصلحها مجددا.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية على منازل المواطنين وأراضيهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وسلمت قوات الاحتلال الشاب موسى محمد أبو مفرح، بلاغا لمراجعة مخابراتها على الحاجز العسكري 300، بعد دهم منزله وتفتيشه بلدة تقوع شرق بيت لحم.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من محافظة جنين، بينهم صحافي.

وأفاد نادي الأسير في جنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي مجاهد السعدي من مدينة جنين، والمواطنين جمال محمد، ومنيب الشيخ إبراهيم، ومحمود حافظ ملحم من بلدة كفراعي، وفارس حسني شواهنة من بلدة السيلة الحارثية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، ثلاثة شبان في منطقة باب السلسلة، كما اعتدت على مجموعة من الشبان وقامت باعتقال بعضهم، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.

ونقل شهود عيان قيام جنود الاحتلال بضرب الشبان بشكل مهين ومبرح قبل أن يتم نقلهم لأحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة.