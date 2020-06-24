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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تدعم 68 دولة حول العالم بإمدادات طبية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 24 يونيو 2020
أعلنت دولة الإمارات الثلاثاء، أنها قدمت بحوالي ٩٥٦ طنًا من الإمدادات الطبية لمساعدة أكثر من ٩٥٦ ألف مستفيد من الكوادر الطبية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بثمانية وستون دولة حول العالم.
وكانت أخر الدول التي أمدت لها دولة الإمارات يد العون خلال الجائحة، هي تايلاند، حيث أمدتها بطائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية ، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فسيستفيد من المساعدات أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وتأتي المساعدات استمراراً لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة "كوفيد- 19".
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