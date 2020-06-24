- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. علي النعيمي يشيد بجهود الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل
الأربعاء 24 يونيو 2020
أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في الإمارة لتأمين أفراد المجتمع في ظل جائحة «كورونا» التي يشهدها العالم، مثمناً دور الجمهور في التعاون مع فرق برنامج التعقيم الوطني، فضلاً عن التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والعمل على تطبيقها بصورة مستمرة داخل المنازل وخارجها، وضمن بيئة العمل في المؤسسات والدوائر.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة عن بعد، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة ومركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة وجميع الجهات المختصة والمعنية في الإمارة.
حيث ناقش الاجتماع، مستجدات جائحة «كورونا» على مستوى الإمارة، والتفاصيل المتعلقة بأماكن العزل والحجر الصحي، والإجراءات المتبعة خلالها، فضلاً عن مناقشة إجراءات المسح والفحص في المستشفيات ومراكز الفحص، وذلك دعماً للإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية في رأس الخيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. علي النعيمي يشيد بجهود الجهات المختصة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.