شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن عن أول وفاة بكورونا منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أستراليا اليوم الأربعاء عن أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا.

وفيكتوريا هي ثاني أكبر الولايات الأسترالية سكانا وتسجل زيادة في خانة العشرات في حالات الإصابة لليوم الثامن على التوالي.

وتحاول السلطات في فيكتوريا، التي أصبحت بؤرة لتفشي المرض في أستراليا، احتواء انتشار الفيروس في نحو ست ضواحي في مدينة ملبورن كبرى مدن البلاد التي شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة.

ومعدل إصابات كورونا ووفياتها محدود في استراليا إلى الآن، إذ سجلت أكثر من 7500 إصابة و103 وفيات، وساعدها على ذلك إجراءات الإغلاق الصارمة وقواعد التباعد الاجتماعي.