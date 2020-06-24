تصريح جديد "مقلق" بشأن حالة الفنانة رجاء الجداوي قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن الفنانة رجاء الجداوي، لم تحصل على علاج بلازما المتعافين 3 مرات، موضحاً أنها «مرة واحدة فقط».
تصريح جديد "مقلق" بشأن حالة الفنانة رجاء الجداوي قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن الفنانة رجاء الجداوي، لم تحصل على علاج بلازما المتعافين 3 مرات، موضحاً أنها «مرة واحدة فقط».
وأوضح حسني، أنه عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج بالبلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى، أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً: نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل.
وأوضح حسني، أنه عندما تلقت رجاء الجداوي العلاج بالبلازما تحسنت حالتها، ولكن بعض العوامل الطبية الأخرى، أدت إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً: نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل.
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