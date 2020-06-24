قرار قضائي يرغم الرئيس البرازيلي على ارتداء الكمامة

أُرغم قرار قضائي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على وضع كمامة "في جميع الأماكن العامة"، بعدما كان يمتنع عن ذلك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقرر القاضي ريناتو بوريلي، فرض غرامة بقيمة 340 يورو على بولسونارو إن ظهر علناً دون الكمامة التي يفرضها مرسوم سارٍ في منطقة برازيليا.
وأوضح القاضي مبرراً قراره أن الرئيس "ملزم باحترام القوانين السارية، وضمان رفاه الشعب، وبالتالي اعتماد التدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".
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