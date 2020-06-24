قرار قضائي يرغم الرئيس البرازيلي على ارتداء الكمامة

وقرر القاضي ريناتو بوريلي، فرض غرامة بقيمة 340 يورو على بولسونارو إن ظهر علناً دون الكمامة التي يفرضها مرسوم سارٍ في منطقة برازيليا.

وأوضح القاضي مبرراً قراره أن الرئيس "ملزم باحترام القوانين السارية، وضمان رفاه الشعب، وبالتالي اعتماد التدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

