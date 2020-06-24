وزير خارجية الأردن يزور العراق.. ردع تركيا يتصدر المباحثات

يبدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى العراق، يناقش خلالها العلاقات الثنائية، والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة داعش الإرهابي، وردع تركيا عقب خروقاتها المتكررة للسيادة العراقية.



وقالت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الصفدي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشخصيات سياسية أخرى.

وأوضحت المصادر، أن الصفدي سيجري أيضا مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية تتناول العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة داعش والتهديدات التي تشهدها المنطقة جراء القصف التركي للأراضي العراقية، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن وضرورة التضامن العربي لحل المشاكل وإبعاد المنطقة عن الصراعات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين وأيمن الصفدي سيقيمان مؤتمرا صحفيا في ختام المباحثات سيقتصر على حضور المصورين فقط لشبكات التلفزة، ووكالات الأنباء العالمية والصحف العراقية دون حضور مراسلين وصحفيين.