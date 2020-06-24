اخبار العالم

دولة الإمارات تدعم 68 دولة حول العالم بإمدادات طبية لمكافحة كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدعم 68 دولة حول العالم بإمدادات طبية لمكافحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

دولة الإمارات تدعم 68 دولة حول العالم بإمدادات طبية لمكافحة كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات الثلاثاء، أنها قدمت بحوالي ٩٥٦ طنًا من الإمدادات الطبية لمساعدة أكثر من ٩٥٦ ألف مستفيد من الكوادر الطبية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بثمانية وستون دولة حول العالم.

 

Advertisements

وكانت أخر الدول التي أمدت لها دولة الإمارات يد العون خلال الجائحة، هي تايلاند، حيث أمدتها بطائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية ، لدعمها في الحد من انتشار .

 

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فسيستفيد من المساعدات أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وتأتي المساعدات استمراراً لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة "كوفيد- 19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات تدعم 68 دولة حول العالم بإمدادات طبية لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا