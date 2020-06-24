لتأمين سلامة المجتمع بالإمارات.. تعقيم وسائل النقل ومركبات الأجرة في أم القيوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قامت دائرة بلدية أم القيوين وبالتعاون مع مركز أم القيوين للطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة أم القيوين بتعقيم وسائل النقل ومركبات الأجرة في الإمارة، حيث تم تطهير وتعقيم وسائل النقل بأنواعها ضمن الإجراءات الوقائية لتأمين سلامة المجتمع وصحته، من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحفاظاً على سلامة الركاب.

Advertisements

وأشار غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة بالدائرة إلى أن دائرة بلدية أم القيوين تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أقصى مستويات الوقاية لمجتمع أم القيوين من خلال التعاون مع الجهات المعنية عبر تطبيق معايير السلامة لجميع مستخدمي وسائل النقل ومركبات الأجرة في الإمارة، وإن العمل المشترك الذي قامت به الدائرة مع شركائها الاستراتيجيين تكاتف الجهود من أجل صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

كما ذكر مدير قطاع النقليات والخدمات العامة: «أنه تم تخصيص أحد مواقف السيارات في الإمارة لتعقيم مركبات الأجرة يومياً، حيث تتوفر فرق مخصصة تعمل وفق خطة متكاملة كجزء من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الخدمة، حيث يتم رش مواد التعقيم على كامل السيارة من مختلف الجهات، ومن ثم يتم تعقيم السيارة من الداخل بواسطة عمال مدربين على ذلك».