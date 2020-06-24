"الدواء مقابل اللايك والفولو".. اليوتيوبر عمرو راضي يسحب أدوية كورونا من السوق لبيعها مقابل فولو على انستجرام



أحمد أبو عقيل

أثار اليوتيوبر عمرو راضي حالة من السخط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو يتحدث فيه عن تجميع عدد كبير من أدوية وأدوات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بهدف توزيعها على متابعيه مقابل عمل "فولو" على صفحته بموقع انستجرام.

وقال راضي في الفيديو:" دي أدوية مهم جدا لعلاج كورونا ومش موجودة إطلاقًا في السوق عندي منها 10 الأف علبة وكما جمعت عدد كبير من أدوات الوقاية" ماسكات".

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بالقبض على اليوتيوبر عمرو راضي بتمهة المتاجرة بأمراض الناس والاحتكار .



أحمد عبدالله قال:" عمرو راضي بياخد ٥٠٠٠ جنيه من كل أكونت علشان يزودله الفلورز بتوعه دلوقتي بقى يعمل الجوائز بدل أيفون بقت أدوية محدش لاقيها من مرضى كورونا ولا في الصيدليات ولا مستشفيات وكحول كمان و بكميات!".

محمد أشرف وجه رسالة لـ عمرو قائلا:" يعني بتاجر بمرض الناس وتسحب كل الأدوية من السوق علشان خاطر متابعين ما فكرتش إن ممكن يكون حد كان محتاج الأدوية دي ".