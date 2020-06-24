إلغاء العشاء السنوي لمراسلي البيت الابيض بسبب انتشار كورونا

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واشنطن: ألغي العشاء التقليدي لمراسلي البيت الأبيض، اللقاء السنوي الذي يعقد في واشنطن للاحتفاء بحرية الصحافة، والذي كان مقررًا في أغسطس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة مراسلي البيت الأبيض الثلاثاء "نحن مضطرون بأسف لإلغاء العشاء الذي كان من المقرر أن نقيمه في 29 أغسطس".

وأضافت "بعد التشاور مع السلطات الصحية، خلصنا إلى نتيجة أنه من غير الممكن تنظيم ذلك العشاء الذي يبرز أفضل ما في الصحافة ويتيح للضيوف الاستمتاع بالسهرة".

يشكل هذا العشاء عادة فرصة للرئيس لإلقاء خطاب يستعرض فيه بشكل هزلي أداء السنة السابقة ويليه على المنصة كوميدي يوجه انتقادات ساخرة للاعلام والسياسيين خلال السهرة.

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ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، قاطع الرئيس دونالد ترمب، الذي يكثف هجماته على الصحافيين، هذا اللقاء، واصفًا إياه بأنه "مزعج".

وبدأ تنظيم هذا العشاء السنوي عام 1921. وكان يحضره كل رئيس من الجمهوريين أو الديموقراطيين منذ 1980 باستثناء رونالد ريغان في 1981 حين كان يتعافى من إصابة إثر تعرّضه لمحاولة اغتيال.

وحضر ترمب العشاء كضيف في 2011 حين كان هدفًا لمزاح من الرئيس السابق باراك أوباما، الذي سخر من ميل الملياردير لتصديق نظريات المؤامرة بعدما شكك في مكان ولادة أول رئيس أسود للولايات المتحدة طاعنا في شرعية توليه الرئاسة.



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