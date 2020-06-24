أكثر من مئة ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي

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مونتيفيديو: تجاوزت حصيلة كوفيد-19 الثلاثاء المئة ألف وفاة في أميركا اللاتينية والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

سُجلت أكثر من 2.1 مليون إصابة بالفيروس في المنطقة منذ بدء الوباء، وتُعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي الأكثر تضررًا منه.

ويواصل وباء كوفيد-19 تفشيه في القارة الأميركية، فيما تظهر بؤر محلية جديدة في أوروبا، أدت الثلاثاء إلى فرض الحجر مجددًا في كانتونين ألمانيين.

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وفي أميركا اللاتينية، التي باتت بؤرة الفيروس، تبقى البرازيل ثاني أكثر الدول تضرّرًا بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها 1.145.906 حالات مؤكدة، و52.645 وفيات. وسجلت المكسيك 191.410 إصابات و23.377 وفاة جراء كوفيد-19

وقررت كولومبيا الثلاثاء أن تمدد حتى 15 يوليو الحجر المعمول به في البلاد منذ نهاية مارس. أما في هندوراس، الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى، البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، فتبلغ الحصيلة الرسمية 300 وفاة، غير أن سكرتير جمعية مكاتب دفن الموتى خيسوس موران يرجّح حصيلة أعلى بخمس مرات.



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