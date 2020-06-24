شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت مدى أهمية موازنة البرامج والأداء ومدى ضرورة المضى قدما فى هذا الأسلوب والتى يتبعها معظم دول العالم وبدأت فيه مصر منذ أكثر من 4 سنوات مع بداية انعقاد البرلمان الحالى.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة الإسراع بتفعيل أداء الوحدات التى شكلتها الحكومة بشأن متابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء والتى تتمثل فى وحدة تابعة لرئاسة الوزراء واثنين لوزارة المالية وقياس مستويات التنفيذ .

وأوضح أن تطبيق موازنة البرامج والأداء فى قطاعات الدولة ساعدت اللجنة فى ترتيب الأولويات الزمنية للمصروفات ووضع سيناريوها التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياته حال تصاعده .

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وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الخطى الذي بُذلت من جانب مصر نحو التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، لاقت استحسان الخبراء الدوليين الذين أكدوا أن مصر تسير علي الطريق الصحيح في هذه التجربة.

وأضاف عيسي، أن الفكرة انطلقت من لجنة الخطة والموازنة في 2017 وتكاتفت كافة الوزارات لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن الهدف من التحول لمنظومة البرامج والأداء هو رفع كفاءة الانفاق الحكومي.