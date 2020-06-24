شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول توفير المستلزمات الطبية بمختلف أنواعها لمستشفيات العزل، لافتا إلى أن زيادة أعداد الإصابات تتطلب أن تكون هناك خطة مسبقة للتعامل مع هذا الأمر يتمثل فى توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمستشفيات سواء أدوية أو اسطوانات اكسجين او أسرة رعاية مركزة، وما شابه حتى يتم الحصول على الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وذلك فى إطار استكمال الجهود القوية التى تبذلها الدولة منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل الكثير من الجهود منذ بداية ازمة فيروس كورونا، سواء من خلال حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية وخطة التعامل مع هذا الوباء، بالإضافة إلى خطط التوعية المستمرة فى مختلف وسائل الإعلام، واستكمالا لهذا الدور لا بد من وعى المواطنين لتكامل الأدوار حتى لا يكون هناك ثغرة قدد تتسبب فى تفشى الفيروس فى المجتمع، مما قد يجعل المنظومة الصحية غير قادرة على استيعاب الأمر حينذاك.

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ولفت عضو البرلمان، إلى أن هناك عدد من مستشفيات العزل بمحافظة المنيا على سبيل المثال بعد زيادة نسبة الإصابة واستقبال مزيد من المصابين أصبح هناك عجز فى بعض المستلزمات الطبية المختلفة مما قد يؤثر على حياة المرضى، ولهذا لابد من التنسيق بين المستشفيات ووزارة الصحة لتوفير كافة المستلزمات بناء على أعداد الإصابات وقدرة المستشفى الاستيعابية فى نفس الوقت، وذلك من خلال شبكة معلومات يتم ربط جميع المستشفيات و الأعداد اليومية المترددة عليها بوزارة الصحة لتوجيه الدعم اللازم للمستشفيات.