الجيش السوري: إسرائيل ضربت قواعد بأنحاء البلاد

أعلن الجيش السوري، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط وشرق البلاد، أدت إلى مقتل جنديين، فيما قالت مصادر مخابراتية إنها موجة غارات استهدفت قواعد إيرانية.



وقال الجيش "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار

على الماديات"، وفق ما نقلت "رويترز".

وجاء ذلك بعد ساعات من استهداف صواريخ منشآت عسكرية أخرى في محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، وفي جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن.

وجاء في بيان سابق للجيش أن عدة هجمات وقعت بشكل متزامن، إحداها على موقع عسكري في كباجب، غربي دير الزور والثاني بالقرب من بلدة السخنة في الصحراء الشرقية

القريبة.

واستهدف هجوم ثالث موقعا عسكريا في صلخد قرب مدينة السويداء في جنوب البلاد، وأودى بحياة جنديين وأصاب 4.

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وتقع القواعد في مناطق بشرق وجنوب سوريا هاجمتها إسرائيل في الشهور القليلة الماضية ومن المعتقد أن بها وجودا قويا لجماعات مسلحة مدعومة من إيران.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

واعترفت إسرائيل بشن الكثير من الغارات داخل سوريا منذ بداية الحرب في 2011، إذ تعتبر الوجود الإيراني تهديدا استراتيجيا لها.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون في الأسابيع القليلة الماضية إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد الوجود الإيراني في سوريا، حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة جماعات مسلحة تابعة لها.