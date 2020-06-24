كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: أوروبا ستقع تحت نيران إيران في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأمم المتحدة من إنهاء حظر السلاح على إيران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران.