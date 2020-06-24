7 قتلى من النظام والقوات الإيرانية بغارات إسرائيلية استهدفت مواقع بسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 7 عناصر على الأقل من الجيش السوري والقوات الإيرانية جراء غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف ومواقع عسكرية في كل من محافظتي دير الزور والسويداء، وذلك بحسب ما أعلن التلفزيون السوري الرسمي صباح اليوم الأربعاء.

ودوت انفجارات في ريف السويداء الشرقي في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، نتيجة قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف مواقع عسكرية للميليشيات الإيرانية في منطقة تل الصحن في ريف السويداء ومنطقة كباجب في ريف دير الزور.

وجاء الاستهداف تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لأهداف في سماء المنطقة.

وأعلن النظام السوري استهداف غارات إسرائيلية مواقع في حماة، بعد اعتراف جيش النظام بمقتل جنديين وجرح آخرين في غارات أيضا استهدفت مواقع عسكرية في السويداء ودير الزور.

وأفاد بيان عسكري سوري "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة، وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

من جانبها، ذكرت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية سقوط أكثر من 15 عنصرا من قوات النظام بين قتيل وجريح، في قصف طال الفوج 46 بريف حماة الغربي.

وقد أكدت وكالة سانا السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية لقوات النظام تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حماة.

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ونقلت وسائل إعلام سورية موالية للنظام عن مسؤول عسكري بالجيش السوري قوله إن "سلاح جو لقوات معادية أطلق عدة صواريخ على أهداف عسكرية سورية في منطقة القبائي غربي دير الزور وضواحي السخنة. حيث قتل جنديان وأصيب أربعة آخرين، فيما تسبب الغارات بأضرار مادية.

وأفادت تقارير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 5 عناصر من القوات الموالية لإيران قتلوا في غارات منسوبة لإسرائيل واستهدفت مواقع عسكرية في دير الزور، وأصيب آخرون بجروح خطيرة ودمرت إحدى القواعد العسكرية.

كما قتل ما لا يقل عن 2 من عناصر الدفاع الجوي التابع لقوات النظام وأصيب آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز اتصالات ورادار، في إحدى التجمعات العسكرية التابعة لقوات النظام والتي تتواجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء، وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن دمار واسع في برج الاتصالات واشتعال النيران في المنطقة. بحسب المرصد السوري.

وفي 4 حزيران/يونيو قتل ما لا يقل عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سورية، في منطقة يسيطر عليها جيش النظام وقوات إيرانية، بحسب المرصد.

ومنذ بدايات الحرب على سورية في العام 2011 شن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات عدة على الأراضي السورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سورية، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.