شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل مشروعات الصرف الصحى المستهدفة فى 20/21 وفقا لخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظي قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب باهتمام كبير فى خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020 /2021، حيث تم توجيه الكثير من الاعتمادات المالية للانتهاء من بعض المشروعات العالقة فى المحافظات، واعتمادات أخرى لإنشاء مشروعات جديدة، وفيما يلى نستعرض الخطة الموجهة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

حيث يتمّثل دور الهيئة في تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بباقي محافظات جمهورية مصرالعربية، حيث يبلغ عدد المشروعات المقرر دخولها الخدمة بالعام الحالي 2020/19 نحو 180 مشروعا (منها 37 مشروع مياه شرب، و 143 مشروع صرف صحي)، في حين بلغ عدد المشروعات المستهدف نهوها بالعام المالي 2021/20 نحو 250مشروعا، (منها 45 مشروع مياه شرب، و 205 مشروع صرف صحي)، فضلا عن بعض المشروعات القومية في عدد من المحافظات كالتالي:

• ُمبادرة زيادة الوعاء المائي لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلى .

• ُمبادرة حياة كريمة لتوفير الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا

• محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م/3 يوم بمحافظة بورسعيد.

• مشروع محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون م/3 يوم بمحافظة

الإسماعيلية.

• محطة معالجة القابوطي ورافع الضواحي والزهور وقرية الديبة بمحافظة بورسعيد.

• صرف صحى وصناعى بطاقة 25 ألف م/3يوم لمدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط.

Advertisements

• محطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ بطاقة 60 ألف م /3 يوم بمحافظة أسيوط.

• تو ّسعات محطة ُمعالجة صرف صحي بمطروح بطاقة 70 ألف م/3 يوم بمحافظة مطروح.

• محطة مياه جنوب بورسعيد بطاقة 26ألف م/3يوم.

• مشروعات محطات تحلية مياه البحر بمحافظات "بورسعيد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفرالشيخ"

• الـمشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بالقرى بجميع محافظات الجمهورية.

• مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي.