إكسال: مصرع مؤيد عودة وإصابة 5 آخرين في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب مؤيد سمير عودة (23 عاما) من قرية إكسال، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر حادث طرق وقع في ساعات متأخرة من الليل على مدخل القرية.

وستشيع جنازة المرحوم بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء، من مسجد أبو بكر الصديق إلى مقبرة القرية.

وتلقى مركز الشفاء الطبي بلاغا عن حدث طرق على مدخل قرية إكسال، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الميدانية إلى 6 أشخاص وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولاحقا أعلن عن وفاة شاب متأثرا بجروح الخطيرة.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة التي وصلت إلى المكان الشارع من الاتجاهين، وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث الذي نجح عن تصادم بين مركبتين، حيث لم يتضح بعض أسباب التصادم.