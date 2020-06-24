حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تكون أقل من المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة.

وتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيا بوجه عام مع طقس حار نسبيا خلال ساعات الظهر والعصر، وفي ساعات الليل تتحول الأجواء إلى معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح مع سحب متفرقة، ثم تتحول الأجواء إلى حارة خلال ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل عموما ومائل للبرودة قليلا في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة في المناطق السهلية. بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية.

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ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام والحرارة أعلى بقليل من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتسطع الشمس مع سماء زرقاء صافية غالبا.

وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام نهارا والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.