شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا ... ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 103 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس عن تسجيل 20 إصابة جديدة في الولاية يوم أمس ووفاة رجل في الثمانينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 103 حالات وفاة. وذكرت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء الثلاثاء إلى 7492 إصابة تعافى منها 6915 شخصا.

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