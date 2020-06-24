شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تعلق "خطط العمل العسكري" ضد سول والان نبدء بالتفاصيل

علقت كوريا الشمالية خططا لعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.

كانت كوريا الشمالية هددت، وسط تصاعد التوترات بين بيونج يانج وسول في الأسابيع الماضية، باستئناف التدريبات العسكرية على الحدود بين

الكوريتين وإرسال جنود إلى المناطق التي كانت في السابق مواقع مشتركة للصناعة والسياحة.

لكن بيونج يانج "قيّمت الوضع السائد" وعلقت "خطط العمل العسكري" خلال اجتماع عسكري عبر الفيديو يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء

المركزية الكورية.

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وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ما وصفته وكالة الأنباء المركزية بـ "اجتماع تمهيدي" الثلاثاء مع إدراج بنود "السياسة العسكرية

الرئيسية" على جدول الأعمال. ولم يتضح سبب اتخاذ ذلك القرار.

وتصاعدت حدة التوترات وسط خلاف بشأن حملة منشورات قام بها نشطاء كوريون

جنوبيون من خلال رسائل تحث الكوريين الشماليين على الإطاحة بالقيادة

الشيوعية.