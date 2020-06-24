بداية من السبت..وزير العدل : عودة العمل بالمحاكم والشهر العقاري بكامل طاقتها

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل،قرار بعودة العمل بالمحاكم بجميع درجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها،وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 27/6/2020 ، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة .

وتضمنت قرارات وزير العدل التالي :

- المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته.

- المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل .

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- لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب

وأكد وزير العدل في قراره أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.

كما تضمن القرار عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها اعتباراً من صباح السبت المقبل مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان.