دور السينما والمتاحف في انكلترا تفتح أبوابها الشهر المقبل

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لندن: تعتزم إنكلترا إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من 4 تموز/يوليو، وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق التي أعلنتها الحكومة مساء الاثنين فيما تستمر الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بالانخفاض في المملكة المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الثلاثاء مرحلة جديدة في رفع تدابير العزل ستساهم في استئناف قطاع السياحة نشاطه.

وفي حين رفع قسم كبير من الدول الاوروبية القسم الأكبر من إجراءات العزل، اتخذت الحكومة البريطانية حتى الآن خطوات محدودة في هذا الاتجاه.

ومع 42927 وفاة بكوفيد-19 (+171 خلال 24 ساعة) وأكثرمن 52 ألف حالة، تبقى بريطانيا الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا. لكن الحكومة تعتبر أنها قامت باحتواء الفيروس بما فيه الكفاية لرفع القيود.

وخاطب جونسون اعضاء مجلس العموم "سباتنا العميق بدأ يصل إلى خواتيمه" مؤكدا أن ثمة مخاطر لانتقال العدوى لكن لا "موجة ثانية" من الإصابات.

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واعتبارا من مطلع تموز/يوليو سيتمكن أيضا مصففو الشعر والمكتبات والحانات والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق من استئناف النشاط.

وغرد وزير المال ريشي سوناك "أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى الحانة رغم انني لا اتناول الكحول".

وقال جونسون "إنه ينتظر بفارغ الصبر" قص شعره وتناول الجعة.

ومساء، حذر رئيس الوزراء أمام الصحافيين قائلا "علي أن اؤكد لكم انه إذا خرج الفيروس عن السيطرة فلن أتردد في العودة عن هذه التغييرات على المستويين المحلي او الوطني".

وإلى جانبه، أعلن كريس ويتي كبير الاطباء المسؤولين في إنكلترا أن على البريطانيين التعايش لأشهر مع الفيروس "حتى الربيع المقبل" على الأرجح.