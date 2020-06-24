الهند تطلب خفض طاقم السفارة الباكستانية إلى النصف

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





نيودلهي: أعلنت الهند الثلاثاء أنها طلبت خفض طاقم السفارة الباكستانية في نيودلهي إلى النصف، ردا على سوء المعاملة الذي تعرض له على قولها موظفو السفارة الهندية في إسلام اباد.

وفي ظل تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، طردت الهند الأحد مسؤولين في السفارة الباكستانية في نيودلهي لاتهامهما بـ"الضلوع في أنشطة تجسس".

وبعد قليل، أوقفت باكستان موظفين في السفارة الهندية في إسلام اباد لاتهامهما بارتكاب جرم والفرار بعد حادث سير، في حين تؤكد نيودلهي تعرضهما لسوء معاملة من قبل السلطات الباكستانية.

وأفادت وزارة الخارجية الهندية في بيان الثلاثاء أن الموظفين اللذين عادا الإثنين إلى بلادهما عبر معبر حدودي بري "أفادا عن المعاملة الوحشية التي تعرضا لها من طرف الوكالات الباكستانية".

وتابعت "بالتالي، قررت حكومة الهند خفض طاقم السفارة الباكستانية في نيودلهي بنسبة 50%. كما ستخفض وجودها في إسلام آباد بالمقدار ذاته".

واستدعت وزارة الخارجية الهندية القائم بالأعمال الباكستاني في الهند لتبلغه قرارها، على أن يتم خفض عدد الموظفين في غضون سبعة أيام، على ما أفادت السلطات الهندية.

غير أن وزارة الخارجية الباكستانية "استبعدت تماما" أن يكون موظفوها في نيودلهي انتهكوا الأعراف الدبلوماسية.

Advertisements

وأكدت في بيان أن "باكستان ترفض أيضا التلميحات" بشأن سوء معاملة موظفين في السفارة الهندية كانوا ضالعين في "أنشطة غير قانونية".

وجاء في البيان أن باكستان هي التي أمرت من باب المعاملة بالمثل بخفض طاقم السفارة الهندية في إسلام آباد إلى النصف، وليست الهند.

ويؤكد البلدان أن الأمر سيتم في غضون أسبوع.

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ استقلالهما، اثنتان منها بسبب كشمير.

ويشهد الشطر الهندي من كشمير منذ 1989 تمرّدا انفصاليا أودى بأكثر من سبعين الف شخص، معظمهم من المدنيين. ويطالب المتمردون الانفصاليون بالاستقلال او الانضمام إلى باكستان.

وتنشر الهند أكثر من 500 ألف جندي في كشمير.