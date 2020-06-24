شكرا لقرائتكم خبر عن خطة حكومية للتوسع فى المحاصيل ذات الميزة التصديرية × 4 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستهدف الحكومة في خطتها للعام المالي الجديد، زيادة صادرات المنتجات الزراعية من 5.58 مليون طن عام 2018/2019 إلي 6.75 مليون طن عام 2020/2021، بحيث ترتفع قيمة الصادرات من 2.48 مليار دولار متوقع عام 2019/2020 إلي نحو 2.6 – 2.7 مليار دولار، بنسبة نمو تتراوح ما بين 5% و10%.

ويتحقق ذلك حسبما تشير خطة التنمية المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي الجديد والتي وافق عليها مجلس النواب، استهداف التوسع بصفة خاصة في زراعة المحاصيل ذات الميزة التصديرية ومنها الأتي :

1- الحاصلات البستانية حيث تصل نسب الاكتفاء الذاتي إلي 105 % في حالة الخضراوات "الكوسة والفلفل والفاصوليا " الطازجة وإلي 140% في حالة الموالح.

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2- زراعات الزيتون، بالتوسع في المساحة المنزرعة بنحو 40 ألف فدان واستكمال زراعة 100 مليون شجرة.

3- أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية، مثل البارحي والمجدول.

4- من المستهدف، إدخال محاصيل جديدة ذات ميزة تصديرية مثل الكينوا، الكاسافا في المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان.