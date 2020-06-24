السودان: تسجيل ٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٧ وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٩٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٧ وفيات، واحدة في ولاية الخرطوم و ٦ في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، فيما تم شفاء ١٠٠ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٨٩ إصابة في الخرطوم، و٤ في ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٥٩ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٨٨٨٩ حالة، بينها ٥٤٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٦٩٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية.

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