ترامب يشيد بأقوى جدار على الأرض: أوقف كورونا وكل شيء

أطلق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، تصريحات جديدة من نوعها بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، لافتا إلى أهميته "المزدوجة".
وأشاد ترامب، الثلاثاء، بفعالية الجدار المبني على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكدا أنه مفيد للغاية، خصوصا في مواجهة كوفيد-19.
وشرح ترامب خلال طاولة مستديرة في مدينة يوما لمناسبة الانتهاء من بناء 200ميل من الجدار (322 كلم)، "إنه أقوى جدار (..) موجود في العالم. يتمتع بتكنولوجيا لا تُصَدّق".
وشدد على أن هذا الجدار المثير للجدل مفيد في مكافحة الهجرة غير الشرعية ولكنه أثبت أيضًا أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، قائلا "لقد
واضاف أن في كاليفورنيا على سبيل المثال هناك مناطق ينتشر فيها الفيروس بشدة من الجانب المكسيكي. وقال "لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثيًا".
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الإثنين أنّ ترامب سيتوجّه الثلاثاء إلى الحدود الجنوبية للبلاد للاحتفال بانتهاء أعمال تشييد قسم من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
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