شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الاصابات في الصين إلى 12 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 يونيو انخفاضا من 22 في اليوم السابق.

وسبع من الحالات المسجلة في بكين، وذلك انخفاضا من تسع في اليوم السابق. وتشهد العاصمة تفشيا جديدا مرتبطا بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أصيب خلاله أكثر من 250 شخصا منذ 11 يونيو حزيران.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وأبلغت الصين كذلك عن ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج، انخفاضا من تسع قبل يوم، وعن ثلاث حالات جديدة دون أعراض، انخفاضا من سبع في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.